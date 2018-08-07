Взрыв на окраине Болоньи: один человек погиб и 55 пострадали

Один человек погиб, не менее 55 пострадали в результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, передает телеканал Rainews24.

Четырнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Как сообщила пожарная служба, причиной инцидента стал взрыв бензовоза.

Ранее сообщалось, что неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром. Местные СМИ отмечают, что грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре.

Они также начали взрываться. На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня. Мост частично обрушился.

Взрыв не затронул аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.