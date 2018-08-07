По информации издания, Tarom, действительно, вел переговоры с одесским аэропортом, но дал только предварительное согласие на рейсы в Одессу со 2 сентября этого года. Окончательный контракт о сотрудничестве так и не был подписан румынской стороной. Как и всегда, ключевым фактором при принятии окончательного решения стали завышенные тарифы, которые действуют в одесском аэропорту.