Германия выделит два миллиона леев на развитие 18 населённых пунктов Молдовы

Правительство Федеративной Республики Германия выделит два миллиона евро на развитие проектов в области инфраструктуры и энергоэффективности в 18 населённых пунктах Республики Молдова (12 сельских и 6 городских), расположенных преимущественно в центральной части страны. Выбранные города получат безвозмездную помощь в размере до 150 тысяч евро, а сёла – до 75 тысяч евро, в рамках грантовой программы "Социальная инфраструктура и энергоэффективность – 2018".

Согласно пресс-релизу представительства банка Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) в Кишинёве, тематика победивших проектов разнообразна – начиная проектами по ремонту детских садов и спортивных школ, по благоустройству зон отдыха, и заканчивая проектами по мощению тротуаров и установке систем уличного освещения, передает IPN.



По словам Марии Флахсбарт, парламентского статс-секретаря Министерства экономического сотрудничества и развития Германии, даже если Молдова сталкивается с большими проблемами, и есть сёла, где люди не имеют доступа к питьевой воде и современной инфраструктуре, и есть люди, которые видят здесь немного перспектив, есть и много людей, которые озабочены решением существующих проблем. "Хочу заверить, что министерство, которое я представляю, а также Германия, будем рядом с Вами и будем Вас поддерживать", - сообщила Мария Флахсбарт в ходе своего рабочего визита в Молдову 2–3 августа.



В рамках проекта "Социальная инфраструктура и энергоэффективность" были реализованы в общей сложности 210 проектов местного развития в населённых пунктах с населением до 20 тысяч жителей, расположенных в 20 районах на юге и севере страны, на общую сумму 9,65 миллиона евро. Программа была запущена в 2003 году Федеральным правительством Германии, под управлением Германского банка развития, KfW и Фонда социальных инвестиций Молдовы.