Хрупкая турчанка съела 255 кебабов за 23 минуты

Жительница Турции Серен Йылмаз съела 255 мясных кебабов за 23 минуты, сообщает Metro.

Как отмечает издание, 21-летняя девушка весит всего 44 килограмма. Поэтому, когда в одном из ресторанов Анталии решили устроить конкурс на скоростное поедание шашлыков, ее вначале даже не хотели включать в число участников, передает РИА Новости.

Серен однако удалось удивить всех. Девушка не только победила в соревновании, причем с большим отрывом, но даже не отказалась от хлеба и других закусок.