В Китае водоросли изменили цвет озера. ВИДЕО

Озеро Чаоху в восточной провинции Китая Аньхой изменило свой цвет из-за потепления, которое привело к размноженною водорослей, сообщает CGTN.

Вспышку зафиксировали на шестой части поверхности озера, площадь которого начитывает около 760 квадратных километров. Ситуация может привести к ухудшению качества воды, а также гибели рыбы из-за снижения содержания кислорода в воде.

Власти предприняли меры по извлечению водорослей, которые хотят пустить на удобрения, пишет РИА Новости.





