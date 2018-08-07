Во Франции три человека погибли при крушении самолета

Три человека погибли в результате крушения самолета в департаменте в Пюи-де-Дом во Франции, сообщает портал Montagne.

Отмечается, что самолет разбился около 12.30 по местному времени недалеко от фермы в коммуне Мазуар. В разбившемся самолете находилось три человека – мужчина и две женщины, они погибли.

Жандармерия воздушного транспорта (GTA), технические специалисты были направлены на место происшествия. Причина крушения самолета не называется, передает РИА Новости.