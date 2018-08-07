В Рейне из-за аномальной жары массово гибнет рыба

Тысячи рыб погибли в реке Рейн на немецко-швейцарской границе из-за экстремальной жары. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Deutsche Welle.

Швейцарская ассоциация рыболовства подтвердила, что в выходные власти обнаружили более тонны мертвой рыбы в верхнем Рейне, передает Корреспондент.

Большинство рыб относятся к виду хариус, который комфортно чувствует себя в воде температурой 23 градуса по Цельсию. Жаркая погода привела к повышению температуры до 27 градусов, при которой рыба не смогла выжить.

Швейцарская ассоциация рыболовства пыталась спасти рыбу, создав шесть специальных бассейнов с более прохладной водой, однако этих мер оказалось недостаточно.

На прошлой неделе в Германии зафиксировали самую высокую температуру воздуха за год - 39,5 градуса по Цельсию. Уровень воды в Эльбе, которая протекает из Чехии через Германию к Балтийскому морю, рекордно снизился.