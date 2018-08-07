Историк Октавиан Цыку обвинил Попова, Кульминского и Грозу

Октавиан Цыку обвинил Попова, Кульминского и Грозу: У них скелеты в шкафу и бардак в голове. Историк Октавиан Цыку, ярый сторонник ПДС, ППДП и ЛДПМ утверждает, что идея "гражданского молдовенизма», активно продвигаемая и публично поддерживаемая этими партиями, - это пост-модернистский вариант «советского молдовенизма". В комментарии для портала cotidianul.md он заявил, что те, кто продвигают эти идеи - люди со скелетами в шкафу и бардаком в голове.

"Интересно это сборище людей, которые продвигают такие идеи - от бывшего демократа Андрея Попова, до бывших коммунистов Марка Ткачука и Алексея Тулбуре, режимного лизоблюда Корнеля Чури, Влада Кульминского, Юлиана Гризы и т.д. - каждый из них с проблемами с головой и скелетами в шкафу," - говорит Октавиан Цыку.

На его взгляд, люди, продвигающие идею "гражданского молдовенизма" служат, на самом деле, интересам нынешней власти, передает allmoldova.

"Что хотят сделать эти ребята с "гражданским молдовенизмом" - ясно. Они связаны с властью тем или иным образом - либо с Додоном, либо через Лянкэ, либо напрямую через Плахотнюка - и потому они служат интересам режима. Во-первых, разделяют оппозицию, потому что некоторые из них пытаются показаться на протестах и митингах Платформы, и таим образом культивируют миф о том, что оппозиция поддерживает идею "гражданского молдовенизма". А это повод для "олигархо-унионистов" напасть на оппозицию, называя ее как угодно",- отмечает Октавиан Цыку.