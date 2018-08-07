Вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко: "Лично я не собираюсь идти на этот протест"

Вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко заявил, что не собирается участвовать в протесте правой оппозиции ПДС-ДА, намеченном на 26 августа, поскольку считает его геополитической и априори безрезультатной акцией.

"До "решающего" протеста PAS-DA осталось 20 дней. Пока он по-прежнему выглядит как чисто партийная, правая (местами крайне правая), геополитическая и априори безрезультатная акция (если результатом считать хоть что-то, способное заметно поколебать позиции Плахотнюка). Пока лично я не собираюсь идти на этот протест, потому что не вижу в этом смысла", - написал Дмитрий Чубашенко на своей странице в Фэйсбуке.

Он отметил, что при том, что тон и контент в протестном хайпе PAS-DA продолжает задавать группа синтетических хипстеров из окружения Майи Санду, сторонники платформы DA, люди более органичные и приземленные, развернули самую настоящую кампанию харрасмента в отношении моих коллег с категорическими вопросом и требованием: "Почему вы не хотите прийти на протест? Вы обязаны прийти на протест!".

"Лично я никому из правых ничем не обязан. Если они хотят расширить социальную базу своего протеста, который на сегодня выглядит узкопартийным, геополитическим, с правой, местами ксенофобской, "резьбой", они должны хотя бы начать хотя бы что-то для этого делать. Иначе претензии к сторонникам другим взглядов, которых PAS-DA ранее объявили "токсичными", и с которыми юридически обязались не сотрудничать, выглядят шизофренически."

"Вы, конечно, неправильные политики, но вы обязаны прийти на наш правильный протест!" - сами хоть понимаете, что это звучит глупо?" задал вопрос вице-председатель "Нашей партии".