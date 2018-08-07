Жители села Фынтыница жалуются на нашествие лис

Жители села Фынтыница Дрокиевского района жалуются на нашествие лис. Животные устроили себе берлогу в одном из заброшенных домов и таскают кур у сельчан.

"Есть только один выход - отстреливать лис, но это запрещено. Я обращался в ассоциацию охотников в Дрокии. Им не разрешают, только с полицией, а полиция не хочет брать на себя ответственность. Единственное решение - отловить лис и застрелить на расстоянии трехсот метров от села", - cообщил мэр села Фынтыница Вячеслав Бабуч.



На территории Молдовы насчитывается примерно 50 тысяч лис.





