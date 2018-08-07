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Маршрут общественного транспорта по улице Тестемицану временно изменён
// фото: RTR Moldova
10:31, 07 Aug 2018
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С сегодняшнего дня будет ограничено движение по улице Николая Тестемицану на участке между улицами Владимира Короленко и Константина Вырнава. Там будут ремонтировать теплосети.

В связи с этим изменится маршрут 112, 125, 189 и 190 микроавтобусов, а также девятого автобуса. Движение возобновят 26 августа. Водителей призывают следовать временным дорожным знакам.




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