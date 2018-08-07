Мусорную проблему в Кэрпиненах решат уже этой осенью

Мусорную проблему в Кэрпиненах решат уже этой осенью. Местные власти выиграли европейский грант в 140 тысяч евро на реализацию проекта по эвакуации отходов. На эти деньги власти планируют установить мусорные контейнеры у каждого дома. Сейчас же в селе насчитывается 24 импровизированные свалки.

Экологические инспекторы не раз штрафовали местную администрацию за несанкционированные свалки.



Теперь власти намерены установить в селе более трех тысяч мусорных контейнеров. А отходы будут вывозить ежедневно. Плата за услуги составит 23 лея в месяц.



Проект является трансграничным, им также воспользуются еще четыре молдавских села и 12 украинских.



Общая стоимость проекта достигает нескольких миллионов евро.



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