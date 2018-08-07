Цены на сельхозпродукцию снизились на 7%

За первые полгода цены на сельхозпродукцию снизились на 7% по сравнению с тем же периодом 2017. По данным Национального бюро статистики, животноводческая продукция подешевела почти на четыре процента, а растительная - на восемь с лишним процентов.

Более чем на 32% упали цены на табак, на 30% подешевели ягоды. Цены на подсолнечник сократились на 17 с лишним процентов, на рапс - на 14%, на 9% подешевели зерновые и бобовые. А вот фрукты, напротив, подорожали более чем на 38%, овощи выросли в цене на 18%.



Изменилась стоимость и животноводческой продукции. На 11% подешевели яйца. Цены на птицу упали на 7%, на свинину - на 6%. А вот крупный рогатый скот подорожал примерно на треть.





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