Эксперты объяснили резкое падение курса евро

Евро падает, молдавский лей укрепляется. В понедельник в обменных пунктах европейскую валюту продавали менее чем за 19 леев. По курсу Национального банка, сегодня евро торгуется по 19 леев четыре бана, что на 39 банов меньше, чем в начале этого месяца. Это самый низкий курс европейской валюты за последние три года.

По словам экспертов, это обусловлено снижением курса евро по отношению к доллару, и связано это с более высокими темпами развития экономики США. В Молдове от этой тенденции выигрывают импортеры и те, кто получает зарплату в леях. А вот теряют на этом экспортеры и граждане, получающие переводы в евро.





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