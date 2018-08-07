Павел Филип обратился Виорике Дэнчилэ с просьбой поспособствовать оптимизации трафика на молдо-румынской таможне

Премьер Павел Филип обратился к румынской коллеге Виорике Дэнчилэ с просьбой поспособствовать оптимизации трафика на румынской таможне на границе с Молдовой. Он направил ей официальное письмо.

Глава правительства отметил, что получил множество жалоб на то, что в летний период проверка на КПП длится долго. От чего больше всего страдают семьи с детьми и пожилые люди. Согласно исследованию Агентства США по международному развитию, проверка фур с товарами, въезжающих в Молдову, на румынской таможне длится около шести часов, в то время как на других КПП она занимает чуть более 20 минут.

На прошлой неделе премьер распорядился отправить в отставку руководство КПП в Леушенах. Он обнаружил там многочисленные нарушения в ходе незапланированной проверки.