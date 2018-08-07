Подавать документы можно в муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, территориальные претуры и мэрии населенных пунктов муниципия Кишинева. Компенсации получат семьи, чей ежемесячный доход за последний год не превысил трех тысяч леев.

Граждане, которые получили материальную помощь в 2017 году, должны предъявить лишь справку о подтверждении ежемесячного дохода. Кроме компенсаций за тепло, они получат матпомощь за счета за воду и вывоз мусора.

В прошлом году компенсации получили более 30 тысяч человек. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 20 миллионов леев.