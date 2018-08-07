Число пострадавших от взрыва в Болонье превысило сто человек, двое погибли

По меньшей мере два человека погибли, около ста пострадали в результате ДТП на автостраде у итальянского города Болонья. Там столкнулись бензовоз и автовоз.

Аварию зафиксировали бортовые камеры машин и камеры видеонаблюдения на автостраде. На видео запечатлено, как бензовоз врезается в фуру с автомобилями, и происходит взрыв. Несколько автомобилей загорелись.



На место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолеты. Один из них задействовали для тушения пожара. Пламя локализовали спустя два часа.



Автострада, на которой произошло ДТП, связывает север Италии с побережьем Адриатики. Консульство нашей страны в Болонье выясняет, нет ли среди пострадавших наших сограждан.





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