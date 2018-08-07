В Японии за три месяца от жары пострадали более 70 тысяч человек

Рекордное число жителей Японии госпитализированы с мая по август из-за жары. Об этом объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны во вторник, 7 августа, информирует ТАСС.

Согласно данным ведомства, за прошедшие три месяца 71 266 человек были госпитализированы с тепловыми ударами, что почти на 15 тысяч больше предыдущего рекорда, установленного летом 2013 года, передает Корреспондент. Как отмечает министерство, за прошлую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов Цельсия, в некоторых областях периодически фиксируется температура в 40 градусов. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают в доме кондиционеры для экономии. Напомним, от жары страдают и страны Европы - так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

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