Twitter заблокировал старушку, писавшую тысячу постов в день о Трампе

Twitter заблокировал учетную запись 70-летней американки Нины Томасиески, которая якобы по 14 часов в день пишет тысячи постов в поддержку президента США Дональда Трампа, в рамках борьбы с аккаунтами, поведение которых в соцсети похоже на ботов. Об этом сообщает Associated Press.

"Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тысяч подписчиков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бабушка живет в Теннесси и круглосуточно по телевизору смотрит канал Fox News, который, в отличие от ряда СМИ, критикующих Трампа, выступает на его стороне, пишет Корреспондент.

Женщина пишет в соцсети посты еще до рассвета.

"Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту", - сказала Томасиески.