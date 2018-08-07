Ученые предсказали Земле превращение в адскую теплицу

Международная группа ученых установила, что температура на Земле окажется на 4-5 градусов выше в сравнении с доиндустриальным уровнем. Это произойдет, по их мнению, даже при условии соблюдения Парижского соглашения по климату. Об этом пишет EurekAlert!.

Из-за повышения температуры планета превратится в "теплицу", в связи с чем многие регионы окажутся непригодными для жизни человека, передает Корреспондент.

Ученые также заявили, что выбросы парниковых газов отнюдь не являются единственным фактором, который оказывает влияние на глобальный климат. Так, потепление, в свою очередь, вызовет другие нежелательные процессы, которые продолжат разогревать атмосферу. Причем, это не зависит от того, будут ли происходить выбросы парниковых газов, или нет.

По части процессов имеется ввиду таяние вечной мерзлоты, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, подъем метана с океанского дна, а также уменьшение лесных массивов в бассейне реки Амазонки и другие.

Специалисты заявляют, что для избегания данного сценария следует не только сократить выбросы газов, но также создать естественные резервуары для хранения углерода через лесопосадки, развивать технологии для поглощения углекислого газа из атмосферы, и сохраненять биоразнообразие и почву.

Согласно парижскому соглашению 2015 года, человечество должно предотвратить рост температуры на Земле на 1,5 градуса.