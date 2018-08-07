В Мумбаи не менее 150 человек получили ожоги во время купания

По меньшей мере 150 человек получили ожоги от ядовитой физалии (известной также как "португальский кораблик") во время купания на пляжах Мумбаи, сообщает во вторник телеканал NDTV.

Физалии, которые не могут самостоятельно передвигаться, оказываются у берегов Индии ежегодно во время сезона муссонных ливней: их приносят сюда течение и приливы, передает РИА Новости. Владелец одного из магазинов в Мумбаи рассказал телеканалу, что в последние дни физалии буквально заполонили городские пляжи и доставляют отдыхающим много хлопот. По его словам, несмотря на то, что ожоги от соприкосновения с ними, как правило, для человека не смертельны, люди продолжают испытывать после них сильную боль как минимум несколько часов. "На пляже сейчас их полно. За последние два дня пострадало много человек. Я помогаю им, промывая место ожога соком лимона. Думаю, сейчас лучше воздержаться от посещения пляжа", — сказал мужчина. При соприкосновении с другими организмами, в том числе с купающимся в море человеком, физалии в качестве защитной реакции выделяют ядовитое вещество, образующее на коже человека ожог, который по форме и внешнему виду напоминает укус медузы. Яд физалии может быть смертелен для человека, страдающего аллергией на него, но статистически смертельные случаи при прикосновении физалии чрезвычайно редки.





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