Мама Тимати выпустила коллекцию одежды "Алиса в стране чудес"

Мать рэпера Тимати — Симона Юнусова — выпустила коллекцию одежды для взрослых и детей совместно с брендом из Ростова-на-Дону DNK kids и его дизайнерами, сестрами Анной и Ольгой Коваленко. Об этом сообщает FashionUnited.

В лимитированную линию, посвященную сказке британского писателя Льюиса Кэролла "Алисе в Стране чудес", вошли шорты, бермуды, юбки из фатина, футболки разных цветов, пиджаки, аксессуары (носки, перчатки, клатчи, платки), а также одежда для младенцев, пишет lenta.ru.

"В коллекции "Алиса в стране чудес" DNK by Simona мы сделали то, чего так не хватало — праздничные вещи без розовых рюш и полиэстеровых цветочков", — прокомментировали сестры Коваленко.

Основные цвета коллекции — черный, белый, серый, красный. На некоторые модели нанесены принты с крылатыми фразами из "Алисы в Стране чудес". Коллекция, произведенная на фабрике в Ростове-на-Дону, поступила в продажу в конце июля 2018 года и практически полностью распродана. По словам дизайнеров DNK kids, это их первая коллекция в ходе большого проекта с Black Star Wear. Следующая коллаборация появится в магазинах в августе.

Ростов-на-Дону считается "неофициальной родиной" русского рэпа, или "родиной Басты и "Касты"": известный российский рэпер Баста родился в Ростове-на-Дону, там же была образована рэп-группа "Каста".