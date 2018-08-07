Кореянка задохнулась, закрывшись в гробу на удачу

В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Кореянка надеялась, что ночь в гробу избавит ее от злых духов и принесет удачу. В церемонии участвовали и ее подруги, каждая со своим гробом.

Три сектантки забрались в ящики около восьми часов вечера в четверг, 2 августа. Примерно через два часа одна из них стала жаловаться, что ей душно и нечем дышать. Она пыталась вылезти, но знакомые уговорили ее потерпеть.

На следующее утро одна из подруг проснулась, выбралась наружу и решила проверить остальных. Она сняла крышки с их гробов и обнаружила, что одна из женщин крепко спит, а другая мертва, пишет lenta.ru.