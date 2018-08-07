СМИ: Молодую любовницу Петросяна заподозрили в беременности

Помощница Евгения Петросяна — 29-летняя Татьяна Брухунова — предположительно, ждёт ребёнка от артиста. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на соседей молодой любовницы юмориста.

— Говорят, что Таня беременна. Вроде бы её мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться, — рассказал изданию житель дома в Туле, где выросла Брухунова.

По словам мужчины, воспитывали разлучницу мать и бабушка. Семья никогда не жила богато, а сейчас Брухунова начала помогать родным материально. Он добавил, что в родной город девушка приезжает часто, пишет life.ru с ссылкой на "КП".

Елена Степаненко подала иск о разделе совместного имущества. Заслуженная артистка РФ пытается отсудить у супруга 80% состояния — восемь из десяти квартир в Москве, антиквариат и другие ценности. На заседании народный артист РСФСР подал встречный иск с просьбой о разводе и собственным вариантом раздела нажитого.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке 30 лет, 15 из которых, по словам адвоката юмориста, раздельно. По некоторым данным, причиной развода может быть новая любовь Петросяна — 29-летняя Татьяна Брухунова, с которой артист проводит время.