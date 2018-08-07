Кого сняли на видео в сумеречную пору на окраине леса путешественники по таинственным канадским тропам между лесами, так и не понятно. Сами наблюдатели не смогли договориться, что они видят, передает 360tv.

Началась съемка с банального "О, смотри, лось!", но то, что появилось на заднем плане, заставило наблюдателей содрогнуться.

По описанию очевидцев, они видели высокое тощее существо на задних ногах (лапах), сгорбленное, длинные руки плетьми висели перед ним. Оно наблюдало за лосем на обочине автомобильной трассы и плавно передвигалось между деревьями, пока не скрылось.