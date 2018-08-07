Студентка из США отметила выпускной с крокодилом

Американская студентка Макензи Алексис Ноланд на окончание Техасского университета подарила себе фотосессию с лучшим другом, четырехметровым аллигатором Большим Тэксом. Как сообщило Metro, для этого девушка спустилась в пруд, в котором живет крокодил.

Будущий специалист по экологии дикой природы нарядилась в праздничное платье, надела традиционный шарф университета и квадратную академическую шапочку. В питомнике "Гатор" в городе Бомонт она три месяца проходила интернатуру и очень подружилась с Тэксом, передает 360tv.

Макензи удалось завоевать доверие крокодила, он разрешает ей щекотать нос, кормить и класть на морду свое кольцо.

"Потребовалось несколько недель, чтобы я ему понравилась. Это так же, как с собакой. Если вы относитесь к ней хорошо, то и она относится к вам хорошо. А по моей команде "вверх" он вылезает из воды" - рассказала выпускница.