Певицу Pink госпитализировали в Сиднее

В Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink. Об этом пишет информационное агентство Associated Press во вторник, 7 августа.

"Поп-суперзвезда Pink останется сегодня в больнице с желудочным вирусом, заставляя ее отложить третье шоу в Сиднее", - заявил ее промоутер.

Ранее певица уже попадала в больницу Сиднея, после чего ее концерт был отменен. Организаторы сообщили, что в связи с сегодняшней госпитализацией второй концерт тоже не произойдет.

"Pink осталась в больнице в течение ночи, продолжая лечение и восстановление. Она будет обследована врачами сегодня", - рассказал промоутер в заявлении.

Отмененные концерты могут перенести на другие даты, передает Корреспондент.