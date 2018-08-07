"Пирог" от Google: состоялась официальная презентация Android 9 Pie

Компания Google официально представила новую мобильную операционную систему Android 9.0 Pie. Она с сегодняшнего дня стала доступна в качестве обновления для смартфонов Google Pixel. Об этом пишет The Verge.

Известно также, что компания отправила исходный код Android 9 Pie в программу Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что в скором времени доступ к нему получат другие производители Android-смартфонов, пишет Корреспондент.

По информации издания, тестировавшие ОС смартфоны - Xiaomi Mi Mix 2S, Xperia XZ2, OnePlus 6, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и Essential PH‑1 - получат обновление одними из первых.

Что касается остальных гаджетов, то планы относительно них будут объявлены производителем позднее.

Одним из ключевых нововведений станет Adaptive Battery - функция, которая будет анализировать интенсивность использования приложения и эффективно распределять ресурсы батареи.

Данная технология предусматривает оптимизацию расхода батареи за счёт машинного обучения и обновление Material Design.

Также смартфоны получат систему навигации жестами, экран многозадачности и обновленное меню.

Появится новая панель оповещений, доработанный режим "Не беспокоить" и ряд других новшеств.