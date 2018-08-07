Звезду фильма "Такси" Сэми Насери избили в Москве

Французского актера Сэми Насери, известного зрителю по главной роли в фильме «Такси», избили в московском караоке‐баре.

Отмечается, что актер получил незначительные травмы. Уголовное дело по факту произошедшего вряд ли будет открыто, добавил источник агентства. Ситуацию взял под свой контроль участковый.

Потасовка произошла в московском караоке-баре Voice на Тверской улице, где Насери отдыхал со своим братом Ларби. Сообщалось, что после драки актер обратился за помощью в институт Склифосовского. 57-летнему французу была оказана амбулаторная помощь, передает 360tv.

Сами Насери много раз становился фигурантом уголовных дел за избиения, оскорбления, ДТП и вождение автомобиля в нетрезвом виде.