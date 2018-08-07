Кишиневский муниципальный совет наймет адвокатов, которые будут представлять его интересы в суде

Кишиневский муниципальный совет наймет адвокатов, которые будут представлять его интересы в суде. Они будут заниматься делами о нанесении ущерба местной администрации, в которых фигурируют чиновники.

Отберет правозащитников рабочая группа, в состав которой войдут мунсоветники и сотрудники мэрии. Первое заседание пройдет на следующей неделе. Рабочая группа установит критерии отбора дел, которыми займутся адвокаты, сообщает publika.md. До сих пор муниципальный совет в суде представляло Управление юридической помощи мэрии. У него на рассмотрении свыше 1700 дел.

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