Еврокомиссар Вера Юрова заявила о новых нормах получения гражданства в странах ЕС

В Еврокомиссии озабочены тем, что Кипр, Мальта и Греция выдают много так называемых "золотых паспортов" лицам из Китая, России и других бывших республик СССР.

Еврокомиссия намерена в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает Spiegel во вторник, 7 августа.

Она призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран, пишет korrespondent.net

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", – сказала Юрова.

По словам еврокомиссара, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости.

Юрова упомянула Кипр, Мальта и Греция, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам из Китая, России и других бывших республик СССР.

"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больших усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", – отметила Юрова.

Напомним, с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум 2 млн евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

Ранее стало известно, что ЕС ужесточит процедуру въезда для граждан третьих стран. Депутаты Европарламента одобрили заполнение специального электронного бланка для граждан третьих стран, которым для въезда в ЕС не нужна виза.

Также Европарламент утвердил новую систему авторизации и информации о путешествиях для поездок в Шенгенскую зону.

Напомним, Согласно проекту постановления правительства Молдовы, иностранцы смогут получить гражданство Молдовы по "акции": 155 000 евро инвестиций за семью из 5 человек, передает point.md.