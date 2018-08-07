Земельный суд немецкого города Фрайбург приговорил во вторник 39-летнюю женщину, которая в течение нескольких лет продавала своего 10-летнего сына педофилам в Интернете, и ее 48-летнего сожителя, ранее осужденного за педофилию, к 12 с половиной и 12 годам заключения соответственно, сообщает телеканал N24.
Судебные разбирательства по делу длились почти год. Осужденные не только сами многократно насиловали и избивали ребенка, но и продавали его для сексуальных сношений мужчинам, в том числе иностранцам. Заинтересованных педофилов они находили в Интернете. Кроме того, пара торговала видео и фотографиями совершенных в отношении мальчика преступлений. В общей сложности, осужденным предъявили обвинения по 60 эпизодам, в том числе изнасилованию трехлетнего ребенка. Оба признали свою вину. Над мужчиной после освобождения будет установлено полицейское наблюдение, пишет РИА Новости.
Прокуратура требовала для пары более длительных сроков заключения, кроме того, сама осужденная просила установить за ней полицейское наблюдение по окончании тюремного срока. По делу были арестованы восемь человек, они попали в поле зрения следователей благодаря видеосъемке преступлений. Помимо пары, перед судом предстали шесть мужчин, в том числе граждане Испании и Швейцарии. Сам мальчик отправлен в приемную семью, он не принимал участие в судебном процессе.
Специальная рабочая группа анализирует ситуацию, которая привела к тому, что преступления в отношении ребенка совершались в течение нескольких лет, однако были раскрыты только после того, как в руки следователей попали видеоматериалы из Интернета. Выяснилось, что школа, в которой учился мальчик, обращалась в органы опеки в связи с возможными эпизодами насилия в отношении ребенка, однако эти заявления были проигнорированы. Также не было проконтролировано, каким образом ранее осужденный педофил проживает под одной крышей с ребенком и его матерью. Выяснилось, что за несколько месяцев до ареста пары суд по делам семьи все же изъял ребенка, однако затем мальчик был возвращен матери.
Комментарии
- Скончался художник, нарисовавший героев "Простоквашина"
- "Жечь, убивать, разрушать": Стрелок из Флориды рассказал, что слышал голос "демона"
- Жительница Волгоградской области утопила сына из-за нехватки денег
- Прохожие сняли на видео, как сбежавший удав задушил голубя в центре Лондона
- Муравьи построили друг из друга мост. ВИДЕО
- Студентка из США отметила выпускной с крокодилом
- "Моя прелесть вышла из леса": в канадском лесу обнаружили похожее на Голлума существо. ВИДЕО
- Кореянка задохнулась, закрывшись в гробу на удачу
- Twitter заблокировал старушку, писавшую тысячу постов в день о Трампе
- В Китае водоросли изменили цвет озера. ВИДЕО
- Скончался художник, нарисовавший героев "Простоквашина"
- "Жечь, убивать, разрушать": Стрелок из Флориды рассказал, что слышал голос "демона"
- В Турции до конца 2018 года создадут космическое агентство
- Жительница Волгоградской области утопила сына из-за нехватки денег
- Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
- Румынская авиакомпания отказалась летать в Одессу
- Пропустил в мясорубке и смыл в унитаз: Примерный семьянин жестоко убил любовницу
- Тысячи мелких рыб окружили дайвера, спасая его от акулы. ВИДЕО
- "Чтоб не шумели": В Кишинёве детскую площадку облили маслом. ФОТО
- В Рейне из-за аномальной жары массово гибнет рыба
- Наталья Морарь: содержание ТV8 - на пенсии бабушек, шикарный отдых - на широкую ногу
- Смотри, как представителей ПДС, ЛДПМ и ППДП выгнали из Оргеева
- Активистка ПДС изменила фамилию после публикации информации об ее прошлых связях с Додоном и Гречаный
- Кишиневский суд определил меру пресечения для фигурантов дела "Томограф-2"
- Таинственный объект найден в море у Греции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com