Пользователь по имени Франциско Бони запечатлел "муравьиный мост" и выложил кадры в Сеть. В подписи к видео он указал, что этот вид насекомых носит название марабунта или муравьи-кочевники, передает 360tv.

"Впечатляет интеллект роя и коллективное вычисление, позволяющее построить мост", — отметил Бони.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8