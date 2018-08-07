Муравьи построили друг из друга мост. ВИДЕО

Житель Бразилии снял на видео очень странное явление – муравьи построили мост друг из друга, чтобы попасть в осиное гнездо на крыльце дома. Повисшая в воздухе конструкция вызвала самые разные эмоции пользователей Сети. Кадры были опубликованы в Twitter.

Пользователь по имени Франциско Бони запечатлел "муравьиный мост" и выложил кадры в Сеть. В подписи к видео он указал, что этот вид насекомых носит название марабунта или муравьи-кочевники, передает 360tv.

"Впечатляет интеллект роя и коллективное вычисление, позволяющее построить мост", — отметил Бони.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8 — Francisco Boni (@boni_bo) August 5, 2018

Между тем он рассказал о том, что конструкция в буквальном смысле взялась из воздуха — ведь у нее нет даже простого костяка или основы. Изначально автор не понял, для чего муравьям понадобилось сооружать такой мост.

"Биолог объяснил мне кое-что из теории. Многим муравьям тяжело передвигаться вверх тормашками. Для них намного эффективнее будет проследовать по мосту, который идет вниз, а затем подняться наверх, нежели ползти вниз головой и вверх", — написал он.

Пользователи Сети удивились и восхитились одновременно. Многие признали, что отсутствие ос вокруг гнезда достаточно странно само по себе.

"Когда происходит подобная атака, осы обычно покидают гнездо, а муравьи не уходят, пока полностью не опустошат соты, выносят куколок, личинок и яйца, и в том числе и взрослых особей, которым не удается сбежать", — пояснил Бони.

Некоторые пользователи поразились смелости бразильца приблизиться к такой конструкции. Кое-кто из комментаторов написал, что "не перестает чесаться, глядя на эти кадры". А кто-то попросту размечтался о наличии огнемета Илона Маска, чтобы "позаботиться об осах и о своем доме".