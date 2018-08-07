Павел Филип пытается решить проблему очередей на молдо-румынской границе

В летний период времени на государственной границе с Румынией образуются огромные очереди из машин. В этом контексте премьер-министр Павел Филип направил сегодня письмо своей румынской коллеге Виорике Дэнчилэ.

В нем глава молдавского кабмина указал на проблемы при пересечении границы и попросил правительство соседней страны принять меры по улучшению ситуации.

"В духе нашего открытого и динамичного партнерства, прошу вмешательства правительства Румынии с целью поиска оптимального решения для оптимизации пограничного движения", - говорится в письме Павла Филипа.

Отметим, чтобы проехать один из шести пунктов пересечения границы между Молдовой и Румынией, требуется в среднем 380,4 минуты, а время прохождения через КПП "Леушены-Албица" составляет 1,032,9 минут.

Если сравнить время пересечения границы между странами Евросоюза и государствами, не входящими в ЕС, то среднее время пересечения составит 23,8 минуты, пишет point.md.