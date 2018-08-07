Успех "десятого" iPhone показал, что потребители готовы платить за телефон больше тысячи долларов. Производители смартфонов вскоре массово поднимут цены на свои устройства, считают эксперты. Об этом сообщил CNET.
Сами производители обычно объясняют увеличение цен повышением затрат на разработку, улучшение качества и закупку дорогих компонентов. Однако эксперты уверены, что в данном случае рост цен не был бы таким резким, передает 360tv.
"Я, конечно, согласен с тем, что подорожание в незначительной степени связано с увеличением стоимости компонентов и усложнением процесса производства, но не в таком масштабе. Когда в Apple представили iPhone X за тысячу долларов, они оказали большую услугу всей отрасли. Это дало другим производителем больше возможностей", — считает аналитик CCS Insight Бен Вуд.
Так, за последние годы начальная цена флагманских смартфонов Samsung линейки Galaxy S увеличилась на 15%, Huawei P — на 33%. Самый резкий скачок наблюдается у смартфонов OnePlus: с 2016 года их флагман подорожал на 32,6% в США и на 42,6% — в Англии. После выхода iPhone X рост продолжиться, уверены аналитики.
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