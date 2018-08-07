Салат из сверчков признали самым полезным для организма

Исследование учёных из университета Висконсин-Мэдисон показало, что употребление сверчков в пищу может нормализовать работу кишечника, очистить кровь и предотвратить появление хронических болезней, пишет Science Alert.

Для проведения испытаний учёные набрали 20 человек в возрасте от 18 до 48 лет. В конце испытания у каждого испытуемого были взяты образцы крови и мочи. Организмы испытуемых из двух контрольных групп — с обычным питанием и "сверчковой" белковой диетой — были проверены на предмет работоспособности печени и других внутренних органов. Учёными было установлено, что принимавшие пищу с высоким содержанием белка люди имели здоровый кишечник и относительно другой группы могли похвастаться нормальным химическим составом крови, передает life.ru.

При этом "сверчковая добавка" в пищу позволила снизить уровень воспалений не только в органах ЖКТ, но и в организме в целом. Это исследование, по словам учёных, лишний раз доказывает пользу насекомых при употреблении в пищу.