Прохожие сняли на видео, как сбежавший удав задушил голубя в центре Лондона

Прямо среди бела дня жители Лондона стали свидетелями ужасающей картины — удав задушил голубя. Пернатый не успел взлететь и погиб в самом центре британской столицы.

Как только прохожие заметили нетипичное английское убийство, вызвали на место спецслужбу по отлову змей. "Преступника" убивать не стали и отвезли в центр дикой природы, чтобы установить его происхождение.

Позже выяснилось, что он уполз из квартиры своего хозяина. Полиция собирается выяснить, каким образом ему это удалось сделать, а заодно и предупредить любителя пресмыкающихся, что на месте голубя мог оказаться кто-то другой и покрупнее, сообщает life.ru.