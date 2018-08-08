Скончался художник, нарисовавший героев "Простоквашина"

В Московской области скончался художник-мультипликатор, режиссёр, писатель Аркадий Шер. Он известен как автор всех героев и иллюстраций к мультфильму "Каникулы в Простоквашино". Об этом в Facebook сообщила его сестра Светлана Суворова.

По данным открытых источников, Аркадий Шер родился 29 мая 1934 года. С 1959 по 1992 годы он работал на "Союзмульфильме" в разных должностях. Его единственной режиссёрской работой стал выпуск "Весёлая карусель № 24. Случай на болоте", пишет life.ru.

В качестве художника он кроме "Каникулов в Простоквашино" участвовал в создании таких мультфильмов, как "Кот в сапогах" (1968), "Приключения Васи Куролесова" (1981) и других.