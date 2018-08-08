Странное увлечение кота удивило пользователей Сети

Американка Лидия Кутре рассказала про необычное увлечение своего кота. Животное любит "компанию" персиков и часто отдыхает рядом с фруктами. Снимки животного с персиками, опубликованные в Сети, собрали более 180 тысяч лайков и тысячи ретвитов.

"Несколько замечаний. Имя кота, к сожалению, не персик. Его зовут Оззи. Он не ест персики, он просто охраняет их и обнимается с ними. Можете забирать фотографии в свою газету", - отметила американка.

Многие пользователи выразили удивление необычному увлечению кота и предположили, что животное пытается найти в "пушистых" фруктах своих друзей, передает Корреспондент.

"Это уморительно. Я думаю, можно сделать целый календарь с кошками в разных позах с персиками. Я бы купила такой", - отметила одна из пользовательниц.