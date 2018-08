"Несколько замечаний. Имя кота, к сожалению, не персик. Его зовут Оззи. Он не ест персики, он просто охраняет их и обнимается с ними. Можете забирать фотографии в свою газету", - отметила американка.

Многие пользователи выразили удивление необычному увлечению кота и предположили, что животное пытается найти в "пушистых" фруктах своих друзей, передает Корреспондент.

"Это уморительно. Я думаю, можно сделать целый календарь с кошками в разных позах с персиками. Я бы купила такой", - отметила одна из пользовательниц.

My parents’ cat inexplicably LOVES peaches, and it’s the most delightful thing. They send regular picture updates to the family group chat of this cat just chilling with the peaches. It’s the most important notification I get to my phone. pic.twitter.com/mPEQaRF8Mv