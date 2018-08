"В зоне А терминала 1 аэропорта Франкфурта идет полицейская спецоперация. В ее рамках немедленно остановлена посадка и эвакуированы 2 и 3 этажи", — говорится в сообщении, дополнительная информация не приводится.



⚠⚠ Bearking News ⚠⚠

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae