Студия отменила премьеру фильма "Город лжи" с участием Джонни Деппа

Премьеру фильма "Город лжи" студия Global Road Entertainment перенесла на неопределенный срок. Как сообщил портал Variety, картина с участием Джонни Деппа должна была выйти в прокат 7 сентября.

Сюжет фильма основан на книге "Лабиринт" о полицейском, который расследовал смерть рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллса.

Официальных причин отмены премьеры не называют. Однако ранее один из участников съемочной группы подал в суд на Деппа за избиение. По его словам, все произошло прямо на площадке, где велась работа над картиной, передает, 360tv.

Это не последний скандал, который сопровождает голливудскую звезду в последнее время. Ранее он подал иск на компанию Management Group. Депп требовал взыскать с них компенсацию в размере 25 миллионов долларов за несвоевременную уплату налогов по своей деятельности, что привело к значительным штрафам. Конфликт удалось уладить в досудебном порядке.