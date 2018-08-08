"Маменькин сынок" или "папина дочка": Психологи рассказали, кем быть лучше

Находящиеся в близких отношениях с родителями дети меньше всего страдают психическими заболеваниями. К такому выводу пришли специалисты из организации Marriage Foundation.

В результатах, которые обнародованы на сайте организации, отмечается, что исследователи использовали данные 11 тысяч семей. Выяснилось, что в подростковом возрасте мальчики, которые привязаны к матерям, и девочки, привязанные к отцам, на 40–45 процентов реже страдают расстройством психики, у них гораздо лучше отношения со сверстниками, передает life.ru.

Помимо этого, мальчики были бы счастливее, если бы родители состояли в браке, а девочкам важнее, чтобы они были в хороших отношениях.

Исследователи уверены, что близость с родителем противоположного пола благоприятно влияет на самооценку ребёнка.