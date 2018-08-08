Число пострадавших при взрыве в Болонье возросло до 145

Число пострадавших в результате в результате крупного ДТП на окраине Болоньи возросло до 145 человек, сообщил РИА Новости сотрудник медицинской службы города Мауро Эуфрозини.

В понедельник неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром: грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре. Мост частично обрушился. Движение по нему возобновилось только во вторник утром, пишет РИА Новости.

"По последним данным, всего в аварии пострадало 145 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в больницах остаются около 100 человек.

Вечером в понедельник Эуфрозини сообщал РИА Новости о 67 госпитализированных в результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западе итальянского города. В аварии погиб водитель бензовоза.

Эуфрозини добавил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте, утром во вторник навестивший пострадавших в больнице Чезене, также посетил раненых, госпитализированных в Болонье.