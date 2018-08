Отмечено, что монеты номиналом 50 пенсов посвящены 60-й годовщине выхода в свет книги Приключения Мишки Паддингтона. На одной из монет медвежонок изображен на фоне Букингемского дворца, а на другой - на Паддингтонском вокзале, передает Корреспондент.

Как сообщается, всего выпущено 60 тыс. монет. Серебряную монету с цветным рисунком можно приобрести за 60 фунтов, также есть предложение по 10 фунтов стерлингов.

Книга Медвежонок Паддингтон английского писателя Майкла Бонда была опубликована в октябре 1958 года. В 1970-е годы в Великобритании начали производить мягкие игрушки по мотивам сказки.

