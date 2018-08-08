В космосе нашли аномальную "литиевую" звезду

Группа астрономов Национальной астрономической обсерватории в Китае обнаружила звезду, которая содержит аномально высокое количество лития. Об этом пишет Tech2.

До недавнего времени считалось, что из-за высоких температур литий не может существовать в глубоких слоях атмосферы. А потому, в горячих красных гигантах он присутствует лишь в очень небольших количествах, передает Корреспондент.

В 1982 году был найден первый красный гигант, содержащий в себе довольно высокое количество лития. Находка противоречила существующим моделям эволюции звезд.

В последующие десятилетия были обнаружены 150 схожих небесных тел, в трех из которых содержание лития (А) достигает 3,3. При этом А выявляет отношение количества атомов лития к количеству атомов водорода звезды относительно Солнца, выраженное в логарифмической шкале.

Звезда TYC 429-2097-1 имеет высочайший уровень содержащегося в ней лития - А = 4,51. Он приблизительно в тысячу раз выше стандартных значений (А = 1,5).

Ученые долгое время не могли объяснить столь высокий уровень содержания лития в светиле. Наиболее вероятной причиной могла служить собственная выработка лития звездой.

В ходе изучения небесного тела, а также благодаря результатам моделирования, удалось установить, что именно этот процесс обеспечивает уровень содержания лития в TYC 429-2097-1.