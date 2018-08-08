Студия Warner Bros и компания DC Entertainment начали работу над фильмом о персонаже комиксов Супергерл, которая является двоюродной сестрой Супермена.
Как сообщает Deadline, картина находится на стадии разработки сценария, который напишет Орен Узил. Поскольку проект до сих пор не имеет продюсеров, никаких подробностей о новой картине нет.
Супергерл (настоящее имя героини - Кара Зор-Эл) впервые появилась в комиксе Супермен в августе 1958 года. По сюжету комиксов, Супергерл родилась на Криптоне и при угрозе разрушения планеты была отправлена на Землю вслед за младшим двоюродным братом Кал-Элом. Однако во время путешествия ее корабль попал в фантомную зону и добрался до Земли на несколько лет позднее, когда Кларк Кент уже стал известен там как Супермен, передает Корреспондент.
В 1984 году вышел первый фильм о Супергерл, его снял Жанно Шварц, главную роль сыграла Хелен Слейтер. В 2015 году на канале CW вышел сериал Супергерл с Мелиссой Бенойст в главной роли. Премьера четвертого сезона сериала состоится 14 октября - в нем появится первый супергерой-трансгендер на ТВ.
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