Крупнейшие в истории Калифорнии пожары показали из космоса

NASA показало фотографию природных пожаров в американском штате Калифорния, снятую с борта Международной космической станции.

Фотографии пожаров Карр и Фергюсон сделал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст 3 августа, пишет Корреспондент.

"Пожары в Калифорнии. На эти пожары страшно смотреть, даже из космоса", - прокомментировал космонавт.

Лесные пожары на севере Калифорнии стали крупнейшими в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.

Пожар, который получил имя Комплекс Мендосино, тушат почти 4000 человек. Им помогают военные, а также более ста специалистов из Австралии и Новой Зеландии.

Огонь уже уничтожил 75 домов, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В общей сложности в Калифорнии в настоящий момент зафиксировано восемь крупных лесных пожарах - из-за этого президент США Дональд Трамп объявил в штате режим "стихийного бедствия".

По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Тушить пожары мешает погода, и ее негативный эффект только усилится - в ближайшие дни температура может подняться до 43 градусов. Кроме того, работу пожарных сильно осложняет ветер.