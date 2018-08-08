Гражданка Молдовы пострадала при взрыве бензовоза в Болонье

38-летняя гражданка Молдовы оказалась в списке пострадавших при взрыве бензовоза на окраине Болоньи в Италии.

По информации Министерства иностранных дел, женщина сама обратилась в местную больницу. Получив необходимую медицинскую помощь, была выписана из больницы.

Напомним, в понедельник вблизи аэропорта Болоньи произошла серьезная авария с участием бензовозова. В результате ДТП прогремел мощный взрыв. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре. Два человека погибли, ещё 145 пострадали.