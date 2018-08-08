В одесской пиццерии женщину укусила крыса

В Одессе в одном из заведений общественного питания женщину укусила крыса.

Об этом сообщает дочь пострадавшей Татьяна в сообществе "Черный список.Одесса" в Facebook.

По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии Олио на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.

Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок, пишет Корреспондент.