Цены на бензин и дизтопливо в Молдове остаются прежними

Национальное агентство по регулированию в энергетике продлило действие предельных цен, установленных 24 июля, до тех пор, пока не будет изменена Методология расчёта и применения цен на нефтепродукты. До тех пор розничная цена на основные нефтепродукты будет составлять 19,01 лея/литр – для бензина и 16,89 лея/литр – для дизельного топлива.

В своём пресс-релизе НАРЭ сообщает, что 3 августа в Monitorul Oficial был опубликован закон, принятый парламентом 20 июля и внёсший поправки в Закон о рынке нефтепродуктов. В связи с этим НАРЭ инициирует процедуру внесения изменений и дополнений в Методологию расчёта и применения цен на нефтепродукты, с тем, чтобы она соответствовала положениям данного закона, передает IPN.



НАРЭ призывает заинтересованные стороны представить свои замечания и предложения по поводу проекта до 24 августа.

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